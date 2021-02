Biographie

Né à Amsterdam en 1994, le rappeur néerlandais Jordan Jacott délaisse sa passion première, le football, au profit d'une carrière musicale, notamment sous l'influence de son père, DJ professionnel, auto-produisant ses premiers titres sous l'alias de Kleine avant de se rebaptiser Dopebwoy en 2011 et commencer à s'imposer en 2012 avec le titre "Beatrix (featuring Lexxxus, Rasskulz et Donny Ba)". Rapidement formé aux logiciels de musique, le MC multiplie les productions, décrochant notamment un featuring de Kempi sur son "Zomer" de 2012, avant d'être présenté au label Streetknowledge par Jowy Rosé, label pour lequel il livre de nombreuses productions en 2014 et 2015 avant de se consacrer à ses travaux solo, livrant deux premiers maxis en 2017, Nieuw goud et Andere flex. En 2019, Dopebwoy revient avec l'album Forever Lit. © TiVo