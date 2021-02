Biographie

Native de Cicinnati (Ohio) le 3 avril 1922 et décédée à Carmel (Californie) le 13 mai 2019, Doris Mary Ann von Kappelhoff dite Doris Day se destine à une carrière de danseuse lorsqu'un accident lui fait renoncer à ce projet. C'est pour la chanson qu'elle opte et effectue ses débuts dans l'orchestre de Les Brown, avant de poursuivre en solo. Engagée comme actrice et chanteuse en 1947, elle mène de front ces deux activités avec succès. Son rôle dans L'Homme qui en savait trop (1956) d'Alfred Hitchcock reste attaché à la chanson « Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be) ». Les albums qu'elle enregistre touchent un public très large et génère de multiples titres classés dans les charts dont sept numéros un jusqu'en 1967, date à laquelle elle se reconvertit dans l'animation de son propre show télévisé, pendant cinq ans, avant de se consacrer entièrement à la cause animale. Elle meurt des suites d'une pneumonie à l'âge de 97 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019