Biographie

Issu de la scène orléanaise et frère de Pit Bacardi, le rappeur français Dosseh entame son ascension avec une série de mixtapes entre 2011 et 2015, le voyant évoluer d'un style hardcore old school vers des sonorités trap mis au service d'une plume nerveuse et d'un flow percutant. Signé chez Capitol, Dosseh livre Yuri en 2016, premier officiel entamant sa progression en 12ème place des charts hexagonaux et y imposant sa présence pour plus de quarante semaines. Deux ans plus tard, Dosseh revient avec Vidalo$$a, second effort officiel porté par des featurings signés Booba, Lacrim ou Kalash et le succès rencontré par le titre "Habitué". © TiVo