Biographie

Formation de jazz vocal créée en 1959 par Mimi Perrin, les Double Six réussissent le pari de faire swinguer la langue française. Leur succès est considérable, leurs collaborations prestigieuses : Dizzy Gillespie, Quincy Jones et Bud Powell occasionnent des enregistrements d'autant plus mémorables que leur existence fut éphémère. © ©Copyright Music Story 2015