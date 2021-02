Biographie

Double You est constitué de deux producteurs italiens et d'un chanteur anglais. Formé en 1985, Double You atteint sa plénitude en 1992 avec sa reprise du titre de KC and the Sunshine Band « Please Don't Go ». Le titre fait un tabac planétaire à l'été 1992, il est en particulier numéro deux des ventes françaises. Double You connait avec « We All Need Love » (1992) et « Who's Fooling Who » (1993) deux autres tubes estampillés eurodance. Le projet continue ensuite d'exister sans connaître de succès équivalent. En 2010, DJ Ross place deux titres avec Double You dans les charts dance des Etats-Unis, « Change » et l'inévitable « Please Don't Go ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015