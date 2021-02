Biographie

Si elle avoue sans peine adorer The Dandy Warhols, Lana Del Rey, Cranberries, Led Zeppelin, Cream ou The Rolling Stones, et peut afficher Seattle, berceau du grunge, comme lieu de naissance le 15 janvier 1996, la jeune Dove Cameron n'a pas encore placé sa carrière sous le signe du rock'n'roll. Elle démarre sa carrière d'actrice en 2012 en décrochant un rôle dans la série télévisée Shameless puis joue dans un épisode de Mentalist avant de rejoindre le casting de la nouvelle série de Disney Channel, Liv & Maddie, dans laquelle elle interprète le rôle de deux jumelles. C'est pour cette série qu'elle démarre sa carrière de chanteuse en 2013 en reprenant un titre d'Imagine Dragons, « On Top of the World » puis une nouvelle version du générique, « Better in Stereo », qui se place en tête des charts dédiés à l'enfance. Après avoir fait ses débuts au cinéma dans Secret Agency avec Samuel L. Jackson, elle joue dans un nouveau téléfilm pour Disney Channel, Descendants, bientôt décliné en série et pour lequel elle connaît un nouveau tube, « If Only ». Elle annonce en 2015 avoir formé le duo The Girl and the Dreamcatcher avec son petit ami, l'acteur et chanteur Ryan McCartan, et préparer ensemble un premier album. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015