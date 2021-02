Biographie

Jez et Andy Williams font la connaissance de Jimi Goodwin sur les bancs du lycée de la ville anglaise de Wilmslow, dans le Cheshire, en 1985. Chacun officie alors dans différents groupes locaux. Jimi Goodwin perd les deux frères de vue quelque temps, avant de les retrouver lors d’une soirée à l’Haçienda, le légendaire nightclub de Manchester. Ils décident alors de former un groupe, Sub Sub, orienté dance, qui se signale en 1993 par une troisième place dans les charts britanniques avec le morceau « Ain’t No Love (Ain’t No Use) ». L’expérience tourne court avec l’incendie de leur studio, à Ancoats en 1996. Les trois musiciens rebondissent avec une nouvelle identité et une nouvelle formule musicale : Doves, qu’ils souhaitent davantage orienté rock alternatif. Signée sur Casino Records, la nouvelle formation publie trois EP coup sur coup entre 1998 et 1999. Suit logiquement un premier album, Lost Souls, en 2000, qui leur vaut une nomination au Mercury Music Prize, qui récompense le meilleur album d’un artiste ou groupe britannique. Le deuxième opus survient deux ans plus tard et sonne la consécration du groupe, qui s’adjuge la première place des charts outre-Manche, bien aidé par le single « There Goes the Fear ». Ce dernier s’empare, lui, de la troisième place, le plus gros succès de la carrière de Doves. Si le troisième disque, sorti en 2005, se voit baptiser Some Cities, le groupe s’offre pourtant une mise au vert, enregistrant dans la campagne au cœur du Lancashire. L’isolement ne sera que de courte durée, puisque, à peine le disque sorti, celui-ci devient numéro un et la formation est enrôlée par U2, Oasis puis Coldplay comme première partie. En 2009 est publié Kingdom of Rust, leur dernier album avant une longue pause qui s’étendra sur près de dix ans. Le retour de Doves se fait d’abord par la scène avant de prendre la forme d’un nouvel album en 2020 : The Universal Want, qui comprend les singles « Carousels », « Prisoners » et « Cathedrals of Mind ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020