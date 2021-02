Biographie

Plus que toute autre figure du rap, Dr. Dre a choisi de s'éloigner de la position politique de Public Enemy et Boogie Down Productions et des vibes festives du rap old-school. Dre a préféré ouvrir la voie au gangsta rap et innover en créant son propre courant musical, le G-funk. Avec N.W.A. il associe des collages de Bomb Squad avec des rythmes funky. De son côté, il retravaille le funk élastique de George Clinton pour élaborer le G-funk, une variation lente davantage centrée sur le son que sur le contenu. En quittant N.W.A. en 1992, il domine rapidement le monde du rap grâce à son premier album solo, The Chronic. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo