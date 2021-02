Biographie

Formé en 1999, le groupe de power metal britannique DragonForce se distingue par la grande virtuosité des compositions de son guitariste Herman Li au fil des albums, de Valley of the Damned (2000) à Ultra Beatdown (2008). Roi incontesté du power metal extrême, DragonForce sort Maximum Overload en aout 2014. Renforcé par l'arrivée du batteur Gee Anzalone, le combo fait feu de tous bois sur le disque suivant, Reaching Into Infinity, qui paraît en 2017. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017