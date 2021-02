Biographie

Avant de devenir le rappeur multimillionnaire que l’on connait, Aubrey Drake Graham, alias Drake, s’est essayé à la performance d’acteur. En effet, fils de l’un des batteurs de Jerry Lee Lewis, le jeune homme de Toronto a été retenu en 2002 pour un rôle dans la série télé Degrassi : la nouvelle génération, mais aussi pour Ma vie de star. Il va jusqu’à faire une apparition dans le film Charlie Bartlett. Mais c’est bien à travers la musique que Drake va connaître ses plus grands succès. Il sort en 2006 sa première mixtape en ligne sur Myspace. Deux ans plus tard, il est déjà appelé par des grands noms du hip-hop comme Kanye West, Jay-Z, Lil’ Wayne ou Eminem afin de collaborer. En parallèle, Drake sort sa deuxième mixtape : Heartbrake Drake. Le rappeur devient alors de plus en plus populaire, le tout sans avoir signé dans une quelconque major. Thank me later sort en 2010, mais c’est surtout Take Care, son deuxième album, qui va le porter définitivement au sommet. Le single éponyme, en featuring avec Rihanna est une franche réussite et l’ensemble de l’œuvre obtient le Grammy du meilleur album rap. Il sort logiquement par la suite un troisième album, sans jamais abandonner les collaborations : Kendrick Lamar, A$AP Rocky… Drake est partout. Il est l’un des symboles du profil des producteur rappeur actuels, qui sont, en plus d’être des artistes, de véritables business men. Drake est devenu une marque et n’hésite pas à revendiquer des partenariats commerciaux pour ses clips. Il n’en demeure pas moins un innovateur, car il apporte une forte touche R’n’B à des productions hip-hop. © AR/Qobuz