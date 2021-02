Biographie

Formé sur les cendres fumantes de Big Audio Dynamite, Dreadzone poursuit le mélange de rock, dub et electro initié par le groupe de Mick Jones et Don Letts. 360° sort en 1993 et est suivi en 1995 par Second Light, le principal succès de Dreadzone. L'influence de Dreadzone baisse ensuite progressivement, le groupe ayant du mal à se renouveler. Eye on the Horizon sort en 2010 et laisse à penser que Dreadzone est décidément imperméable à l'évolution. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015