Biographie

Née à Boston en 1985 autour du guitariste John Petrucci, du batteur Mike Portnoy, du bassiste John Myung et du claviériste Kevin Moore, l'influente formation metal progressive américaine Dream Theater impose un nouveau degré de technicité sur la scène heavy metal des années 90, marquant les esprits dès son second effort studio de 1992, Images and Words, marqué par l'arrivée de James LaBrie au micro et au succès validé dès 1994 par la sortie de Awake. Si le groupe traverse quelques changements de personnel dont le départ du charismatique Portnoy ou l'intégration du virtuose du clavier Jordan Rudess, il continue de voguer en terres progressives variées au fil des ses productions, de Metropolis Pt. 2: Scenes From a Memory (1999) à Distance over Time (2019) en passant par Train of Thought (2003). © TiVo