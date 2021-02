Biographie

Drifter marque la réincarnation du Alexi Tuomarila Quartet. Dirigé par le pianiste finlandais Alexi Tuomarila et le saxophoniste belge Nicolas Kummert, la formation jazz est marquée par la forte amitié et la complicité entre les musiciens qui la compose, résultant dans une musique ayant influencé bon nombre de jazzmen à travers le monde. Drifter puise ses origines dans l’Alexi Tuomarila Quartet, basé en Belgique. C’est au conservatoire de Bruxelles qu’Alexi Tuomarila (piano), Nicolas Kummert (saxophone), Cristophe Devisscher (basse) et Teun Verbruggen (batterie) se rencontrent et décident de démarrer un projet musical ensemble. En 1999, les jeunes musiciens remportent le trophée du meilleur groupe lors de la compétition Jazz Hoeilaart en Belgique et publient la même année leur premier album Voices of Pohjola. Ce disque permet d’attirer l’attention sur le quartet qui se voit proposé par Warner un contrat pour trois albums. Le quartet se voit alors propulsé parmi les grands noms du jazz du moment, faisant des tournées à travers l’Europe, l’Australie et le Japon. En 2001 le quartet décroche le premier prix du tremplin jazz d’Avignon. C’est avec son second album O2 publié en 2003 que le groupe confirme son talent et étend sa popularité à travers le monde. Malheureusement, peu de temps après, Warner prend la décision d’abandonner son département jazz et classique, laissant tomber le Alexi Tuomarila Quartet qui prend alors fin. Il en faut plus pour décourager les musiciens qui passent la décennie suivante à jouer des concerts, étendant sans cesse leurs horizons musicals. Tuomarila publie également en formation trio un album intitulé Seven Hills en 2013. C’est finalement en 2015, que l’Alexi Tuomarila Quartet se reforme, renaissant de ses cendres tel un phénix et prenant le nom de Drifter. L’album Flow est publié la même année et marque le retour émotionnel du quartet, fusionnant l’énergie de jeunesse et la vitalité présente une décennie plus tôt avec la connaissance et l’expérience accumulées durant les dernières années de tournées de concerts. © LG/Qobuz