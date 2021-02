Biographie

Formation hardcore punk celtique, les Dropkick Murphys se forment à Boston en 1995 autour de Mike McColgan (chant), Rick Barton (guitare) et Ken Casey (basse), le poste de batteur restant instable jusqu'à l'arrivée de Matt Kelly en 1997. Après une série de maxis, le groupe sort Do or Die en 1998, premier album produit par Lars Frederiksen (Rancid). La carrière des Dropkick Murphys est lancée et, avec la fierté celte comme dénominateur commun, le groupe sort régulièrement des brûlots dont il a le secret, de The Gang's All Here (1999) à Signed and Sealed in Blood (2013). © Olivier Duboc /TiVo