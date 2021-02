Biographie

Drupi figure en bonne place des crooners italiens. Doté d'une indispensable voix chaude et rauque, il séduit le public avec l'immense « Vado Via » en 1973, qui va se vendre à neuf millions d'exemplaires dans le monde. Sa formule combine la romance italienne et les mélodies pop inspirées de The Beatles et The Moody Blues. Précurseur, il conquiert l'ensemble du marché latino grâce à des versions en castillan de ses tubes. L'ensemble de ses tubes se retrouve sur l'un ou l'autre des Best of qui lui sont régulièrement consacrés. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015