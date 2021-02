Biographie

Surnommé L’Amiral ou L’Intransférable, le MC français Dry s’est bâti une réputation sur la scène rap française au sein de différents collectifs avant de se lancer en solo. Né Landry Delica en 1977, il développe un amour du hip-hop au cours de sa jeunesse en Seine-Saint-Denis, où il se lie d’amitié avec Nessbeal. Il s’installe à Orly en 1991 où il forme Intouchable avec Hakim Sid, alias Demon One, groupe devenu célèbre pour la disparition de plusieurs de ses membres dans des circonstances tragiques. Il rejoint alors Mafia K’1 Fry, collectif de rappeurs, beatboxers et DJs dont Kery James et 113. A la suite de plusieurs apparitions aux côtés de Rohff, Ideal J ou Sexion d’Assaut, il sort la street tape De la pure pour les durs en 2008, suivi un an plus tard d’un premier album solo, Les Derniers seront les premiers puis de Tôt ou tard en 2012. © TiVo