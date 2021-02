Biographie

Dry The River est un groupe formé à Londres en 2008 sous la houlette de Peter Liddle, songwriter habité et inspiré. Le groupe, entre rock classique et folk, livre un premier album en 2012, intitulé Shallow Bed. Dry the River revient en aout 2014 avec Alarms in the Heart. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015