Biographie

A la croisée d'une Sia, Jessie J, P!nk ou Charlie XCX, la chanteuse pop britannique d'origine albanaise-kosovare Dua Lipa livre ses premières démos en 2012, attirant l'attention du management de Lana Del Rey. Ses premiers singles, "New Love", "Be the One" ou "Hotter Than Hell", entré dans le Top 20 en 2016, annoncent une année 2017 chargée, démarrant avec les hits, "Be the One", "Scared to Be Lonely" (avec Martin Garrix) et "No Lie" (avec Sean Paul), et voyant la parution d'un premier album éponyme porté par le titre "Lost In Your Light" en duo avec Miguel et réédité en 2018 avec sept nouveaux titres dont "Want To". La même année, Dua Lipa livre "Swan Song" pour la bande originale du film Alita Battle Angel. © TiVo