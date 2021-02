Biographie

Dub Incorporation ou Dub Inc. fait partie du vivier particulièrement dynamique du reggae français. Formé en 1997 près de Saint-Etienne (Loire), Dub Incorporation s'est d'abord fait connaitre via la scène. Arpentant les festivals en France et à l'étranger, le groupe réussit une vraie communion avec le public. Dub Incorporation monte régulièrement en puissance avec des albums de plus en plus aboutis, Diversité (2003), Dans le Décor (2005), Dub Inc. Live (2006) ont tous les honneurs du Top. Afrikya en 2008 se classe n° 29, preuve d'une audience de plus en plus large pour leur reggae teinté de ragga et de dub. Hors Contrôle en 2010 rebondit parfaitement sur le climat peu libertaire du moment. Le groupe sort en 2013 l'album Paradise, d'où est tiré en 2015 le riddim de Better Run repris dans la grande tradition jamaïcaine par Ky-Mani Marley, Morgan Heritage ou Exco Levi. En 2016, Dub Inc. publie So What son sixième album. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016