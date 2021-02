Biographie

Il faut se méfier des appellations, bien qu'influencé par le reggae et ses dérivés, Dub Pistols ne pratique pas de dub au sens strict du terme. Dub Pistols sample et recrée plutôt un certain son des années 80, dont le fameux Two Tone, mélangé à un big beat bien anglais. Le résultat est condensé dans des albums joyeux et échevelés, Point Blank (1998), Six Millions Ways to Live (2001), Speakers and Tweeters (2007) et Rum and Coke sorti en juin 2009. Re-Hash en 2011 est constitué de remixes, avant que Dub Pistols ne continue sa route avec Worshipping the Dollar en 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015