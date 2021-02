Biographie

Duel est un groupe de pop rock à la française formé par Julien Boulfray et Brieuc Carnaille en 2006. Après une scène déterminante à New York, le tandem foule les planches des salles hexagonales, fait la première partie de Pete Doherty à Bourges et donne naissance à une série d'EP baptisée Vertiges dont les deux premiers volumes sortent fin 2012 et début 2013. Le second contient le tube radio « Hey, Tu ne me manqueras plus ».