Biographie

Duffy est une sorte de retour en arrière, avec sa voix sanguine, mélodique qui rappelle celle d'artistes des années 60 telles que Dusty Springfield et Petula Clark. Née à Gwynedd au Pays de Galles, Duffy chante depuis son plus jeune âge et commence à se produire avec différents groupes tout au long de son adolescence. Vers 2004, elle attire l'attention de l'agent et propriétaire du label Rough Trade Jeannette Lee, qui encourage le talent bourgeonnant de la jeune chanteuse en l'associant avec l'ancien guitariste de Suede Bernard Butler. Le duo co-écrit plusieurs chansons, dont le single "Rockferry," qui révèle le don de Duffy pour le son pop aux influences Stax et Motown. Le premier album de Duffy sort en 2008. © Matt Collar /TiVo