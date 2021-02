Biographie

D'abord remixeur pour Lily Allen ou Bat for Lashes et couvé par Switch, Duke Dumont a débuté sa carrière en 2006. Après quatre EP répartis entre 2007 et 2012, Duke Dumont crève l'écran une première fois avec « Need U (100%) » qui est un tube européen en 2013. Duke Dumont obtient son deuxième numéro un britannique consécutif avec « I Got U » en 2014 et en profite pour ajouter la France à ses conquêtes. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015