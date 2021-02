Biographie

En 2008, la Californienne Dee Dee enregistre sous le nom Dum Dum Girls. Inspirée par les Riot Grrrls, elle est rapidement rejointe par les sauvageonnes nommées Jules, Bambi et Frankie Rose (ex-Crystal Stilts et Vivian Girls). Le quatuor féminin signé par Sub Pop fournit aussitôt un brûlot baptisé I Will Be en 2010. Après Only in Dreams en 2011, Dee Dee revient seule avec les producteurs Richard Gottehrer et Sune Rose Wagner pour Too True en janvier 2014. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015