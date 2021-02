Biographie

Véritable phénomène pop et new wave des années 80, les Duran Duran ont connu un succès fulgurant grâce une musique décrite comme étant « à mi-chemin entre les Sex Pistols et Chic » et des clips vidéos mémorables, marquant l’âge d’or de MTV. Après un passage à vide, ces pop stars internationales sont parvenues à revenir sur le devant de la scène au début des années 90 grâce à une musique soft rock sophistiquée. C’est en 1978 que Duran Duran est formé par les deux camarades de classe Nick Rhodes (clavier) et John Taylor (guitare) ainsi que leurs amis Simon Colley (basse, clarinette) et Stephen Duffy (chant). Puisant leurs inspirations dans la musique de David Bowie et de Roxy Music, le jeune groupe commence à jouer dans les scènes locales de Birmingham avec l’aide d’une boite à rythme pour pallier l’absence d’un batteur. Au bout d’un an d’activité, Colley et Duffy décident de quitter le groupe. Les deux membres restants choisissent Andy Taylor comme nouveau guitariste puis Simon LeBon qui devient le nouveau chanteur de Duran Duran en 1980. Les Duran Duran deviennent rapidement populaire sur la scène new wave anglaise et obtiennent un contrat avec EMI. Leur premier single, Planet Earth, publié en 1981, rencontre un grand succès et le groupe est immédiatement étiqueté comme le chef de file du mouvement new romantic. Une véritable obsession se forme autour des Duran Duran et la presse britannique fait du groupe un véritable phénomène. Cela est accentué par les clips vidéos des musiciens, très travaillés, et marquant les esprits, notamment celui de Girls on Film ou celui de Godley & Creme.Les Duran Duran sont des stars avant même la sortie de leur premier album éponyme en 1981. Le disque est évidemment un immense succès et reste dans les charts pendant 118 semaines ! L’opus suivant arrive rapidement en 1982 et s’intitule Rio. A la sortie de l’EP Carnival, les membres du groupe sont des superstars en Europe et commencent doucement à gagner en popularité en Amérique. C’est surtout grâce à la chaine de télévision MTV et à leurs clips hautement soignés que les Duran Duran deviennent également très connus aux Etats-Unis. En 1983 sort Seven and the Ragged Tiger qui assoit la popularité du groupe grâce notamment aux singles Union of the Snake et The Reflex. Après une longue tournée d’un an et demi, les Duran Duran prennent une pause bien méritée mais sortent tout de même le single Wild Boys ainsi que l’album live Arena. En 1985, la hype qui s’était formé autour du groupe commence à s’éteindre peu à peu. C’est après avoir finalisé la chanson A View to Kill pour le film James Bond du même nom que les Duran Duran décident de faire une pause. Entre temps, Andy et John Taylor forment le groupe Power Station, tandis que le restant du groupe forme Arcadia. Les deux formations connaissent un certain succès grâce à quelques singles qui parviennent à se hisser en haut des charts. Peu de temps après, Roger Taylor puis Andy Taylor annoncent tous deux leur départ du groupe et les Duran Duran se retrouvent réduits à trois membres. Notorious sort en 1986. Bien que le succès soit toujours au rendez-vous, la popularité du groupe ne cesse de décroitre et cette tendance continuera tout au long de la décennie qui sera résumée grâce au greatest-hits Decade, sorti en 1989. Après l’intégration du guitariste Warren Cuccurullo au sein de la formation, les Duran Duran commercialisent Liberty en 1990, qui devient le plus gros échec commercial du groupe au moment de sa sortie.Après plusieurs années de silence, les Duran Duran créent la surprise avec l’album Duran Duran [The Wedding Album] qui démontrent une certaine maturité et rencontre un succès inattendu. Ce regain de popularité est malheureusement suivi par un échec critique : Thank You, un album de cover très mal reçu par les spécialistes. C’est pendant l’enregistrement du disque suivant que John Taylor annonce son départ du groupe. Medazzaland voit tout de même le jour en 1997 et ne parvient pas à produire un quelconque hit. Pop Trash, sorti en 2000, connait le même sort.En 2011, une réunion de tous les membres du groupe est officialisée. Duran Duran recommence à enregistrer et à faire quelques tournées durant trois années. Un nouvel album voit le jour en 2004 et s’intitule Astronaut, suivi par Red Carpet Massacre, produit par Timbaland et publié en 2007. Ce dernier CD marque aussi le départ d’Andy Taylor. En 2011, les Duran Duran se font aider par le producteur Mark Ronson qui produit leur treizième opus : All You Need is Now.Toujours actifs, les Duran Duran reviennent en 2015 avec un nouvel album. Paper Gods est produit conjointement par Nile Rodgers et Mark Ronson. Le premier single Pressure Off contient un featuring avec la chanteuse Janelle Monáe. © LG/Qobuz