Biographie

Né de la rencontre à l'école de musique de l'université de Bloomington (Indiana), du chanteur Durand Jones (originaire de Louisiane), du guitariste Blake Rhein et du batteur et chanteur Aaron Frazer, tous trois épris de soul des années 1960, le groupe Durand Jones & the Indications s'adjoint les services du bassiste Kyle Houpt et du claviériste Justin Hubler, lors de ses premières prestations en ville. Munie d'un magnétophone 4-pistes, la formation enregistre une maquette dans l'appartement de Frazer et démarche le label Colemine Records, qui publie en 2015 un premier single, « Smile », intégré à l'album produit dans la foulée. À sa sortie en juillet 2016, l'album Durand Jones & the Indications, enregistré pour un montant dérisoire de 452 dollars, attire un public d'amateurs de soul vintage, de plus en plus large au fil des concerts. En 2018, le label indépendant Dead Oceans sort une édition augmentée de l'album avec des titres enregistrés en public, tandis que le groupe prépare la suite intitulée American Love Call, enregistrée dans un studio professionnel et parue en mars 2019. Entre temps, Justin Hubler a cédé sa place à Steve Okonski. En 2020 paraît en single une reprise du « Young Americans » de David Bowie. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020