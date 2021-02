Biographie

Dustin Charles Lynch voit le jour le 14 mai 1985 à Tullahoma, dans le Tennessee. Étudiant en biologie, il envisage un temps de poursuivre un cursus en médecine, mais il est pris par le virus de la musique et particulièrement de la country, contracté dès l’âge de huit ans. Il fait ses premiers pas au Bluebird Café, à Nashville lors d’une soirée open mic. L’accueil chaleureux qui lui est réservé le décide à monter son groupe et à se lancer de façon professionnelle. Il signe un premier single en 2012, « Cowboys and Angels » et enregistre son premier album, éponyme, dans les mois qui suivent. Le succès est immédiatement au rendez-vous puisqu’il s’octroie la première place des charts country. L’artiste enfonce le clou avec l’album Where It’s At, qui s’installe dans le top 10 du Billboard. Trois ans plus tard, il présente Current Mood, soutenu par le single « Seein’ Red ». Son quatrième album paraît le 17 janvier 2020. Baptisé Tullahoma en hommage à sa ville natale, il bénéficie du concours de plusieurs invités à la composition : Matthew Ramsey, Busbee, Luke Laird ou encore Rhett Akins. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019