Biographie

Dusty Springfield est la chanteuse anglaise de soul music la plus accomplie de l’histoire de la musique populaire. Grande prêtresse de ce qu’on a étiqueté la blue-eyed soul, sa voix remarquable a apporté durant les année soixante un supplément d’âme à une cohorte de succès (« I Only Want To Be With You », « Son Of A Preacher Man », « The Look Of Love », « Wishin’ And Hopin’ ») et l'insurpassable Dusty in Memphis (1969). Victime des préjugés de l’époque, l’artiste homosexuelle ne trouve, par la suite, refuge que dans l’alcool, pour conjurer les années qui passent. Un virage vers la dance music durant les années quatre-vingt n’empêche pas sa carrière de se déliter. Décédée des suites d’une longue maladie en 1998, elle laisse une œuvre remarquable, d’une extrême sensibilité. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015