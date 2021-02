Biographie

Né à Los Angeles le 5 septembre 1969, Dweezil Zappa n'a ni marché dans les pas de son père Frank Zappa, ni pris un chemin radicalement différent. Guitariste porté vers un style démonstratif de rock metal entre Eddie Van Halen et Steve Vai, il publie notamment les albums Havin' a Bad Day (1986) et My Guitat Wants to Kill Your Mama (1998), représentatifs de sa virtuosité. En 2010, il rend également hommage à son père dans un projet appelé Zappa Plays Zappa sur l'album Return of the Son of..., puis continue son chemin en solo avec des fortunes diverses. En 2016 sort l'album Via Zammata'. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016