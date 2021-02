Biographie

Né le 25 décembre 1999 à Vilnius en Lituanie, Edvinas Pechovskis dit Dynoro est un DJ et producteur orienté house. Dynoro fait ses débuts de remixeur en 2013 sur la plate-forme SoundCloud et le site de streaming musical Spotify. D'abord locale, sa renommée s'étend très vite en 2017 avec la sortie de « In My Mind ». A la base ce titre est l'oeuvre en 2012 du DJ australien Ivan Gough épaulé par le duo Feenixpawl et la chanteuse Georgi Kay. Le coup de génie de Dynoro est de mêler à ce titre un extrait de « L'Amour toujours » de Gigi d'Agostino, sorti lui en 2000. La chanson est dans un premier temps retirée des plate-formes pour des raison de droits, puis ressortie en 2018 une fois ceux ci obtenus. « In My Mind » fait alors une superbe carrière internationale avec en particulier un numéro un des ventes en Allemagne et un numéro cinq en Grande-Bretagne. En 2019, Dynoro fait de nouveaux frissonner les dancefloors avec « Obsessed ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019