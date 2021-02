Biographie

Fils du célèbre jazzman Don Cherry, Eagle-Eye Cherry est également le demi-frère de Neneh Cherry et de Titiyo. Après des débuts tonitruants avec « Save Tonight » en 1997 et l'album Desireless, il est un des tenants d'une soul acoustique à la Ben Harper. Ses albums suivants, Living in the Present Future (2000) et Sub Rosa (2003) ne confirment ni la qualité artistique ni la popularité du chanteur. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015