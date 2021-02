Biographie

Formé par Jesse Hughes et Josh Homme (ex-Kyuss, Queens of the Stone Age), les Eagles of Death Metal voient le jour en Californie en 1998. Dès le départ, le projet a eu une saveur légère, livrant un garage rock avec une bonne humeur communicative et une envie manifeste de s'amuser sans prétention, jusque dans le clin d'oeil goguenard du nom du groupe et le look de Hughes. Si le groupe livre quatre albums entre 2004 (Peace Love Death Metal) et 2015 (Zipper Down) que les amateurs de rock festif ne manquent pas de saluer, c'est malheureusement un événement tragique qui propulse sa notoriété auprès du grand public en 2015 puisque c'est lui qui jouait sur scène au moment des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, dont celui du Bataclan. © TiVo