Biographie

Découvert par Tyler, The Creator en 2009, le rappeur américain Earl Sweatshirt (né Thebe Neruda Kgositsile à Chicago le 24 février 1994) rejoint l'année suivante le collectif OFWGKTA (alias Odd Future). Sa première mixtape Earl sortie la même année, attire l'attention du public, mais ses troubles du comportement amènent sa mère à le faire interner dans un centre spécialisé aux îles Samoa. Lorsqu'il recouvre la liberté et retourne aux États-Unis en 2012, fort d'une réputation grandissante, il enregistre l'album Doris (2013) qui devient l'une des sorties rap majeures de l'année. En 2015, son deuxième I Don't Like Shit, I Don't Go Outside: An Album by Earl Sweatshirt confirme l'intérêt que suscite le rappeur malgré des résultats moindres. Il faut à nouveau attendre trois ans avant la sortie de l'opus suivant Some Rap Songs (2018), auquel collabore son père Keorapetse Kgositsile, décédé entre temps.