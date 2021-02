Biographie

Earth, Wind & Fire est l'une des formations funk les plus accomplies musicalement,les plus encensées par la critique et les plus populaires commercialement des années 70. Leur vision musicale globale était basée sur le funk, mais elle intégrait aussi des éléments jazz, smooth soul, gospel, pop, rock & roll, psychedelia, blues, folk, musique africaine et plus tard, disco. Le chanteur vedette Philip Bailey a apporté à EWF une dimension supplémentaire avec son talent de crooner pour les ballades sentimentales en plus de ses entraînements funk ; derrière lui, le groupe harmonise comme un groupe Motown doucereux, travaille un groove bouillonnant à la J.B., ou improvise comme une formation fusion jazz. Et leurs performances sur scène étaient élaborées. © Steve Huey /TiVo