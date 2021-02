Biographie

Née en 1927 à North en Caroline du Sud, Eartha Kitt connait une enfance malheureuse voire sordide. Cette métisse de cherokee, noir, et blanc tire de ces origines modestes une importante soif de réussite et de plaire. C'est en 1953 qu'elle triomphe avec « C'est Si Bon (It's So Good) » qui devient son titre fétiche. Chanteuse mais aussi actrice, elle est découverte par Orson Welles avant d'incarner Catwoman dans la série télévisée Batman des années 60. Séductrice mais aussi engagée, Eartha Kitt se bat sans relâche pour les droits des minorités, sexuelles comme raciales, mettant même sa carrière en péril lors de la guerre du Vietnam. Elle revient sur le devant de la scène en 1984 avec I Love Men. Devenue icône gay, Eartha Kitt connait son dernier tube avec « Cha-Cha Heels » en 1989 en compagnie de Bronski Beat. Eartha Kitt décède le 25 décembre 2008 des suites d'un cancer du colon. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016