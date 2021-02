Biographie

Constitué de Carl Fanini, chanteur italo-américain et Francesco Petrocchi, claviériste italien, East Side Beat est avant tout la « créature » imaginée par deux producteurs, Bruno Guerrini et Giovanni Cinaglia, qui parvinrent à faire signer le duo sur le label Media Records de Gianfranco Bortolotti. Le premier single de East Side Beat voit le jour en 1991. Il s'agit d'une reprise en version dance du tube de Christopher Cross, « Ride Like The Wind », qui se fraie un chemin dans les charts britanniques jusqu'à la troisième position, constituant leur plus gros succès malgré de nombreux autres simples à venir. Ceux-ci seront surtout des versions dance de hits passés, tels que « Alive And Kicking » de Simple Minds en 1992 ou encore « You're My Everything » de Lee Garrett en 1993. Cette même année, East Side Beat publie son seul album sans titre et se sépare deux ans plus tard, en 1995, sans être parvenu à intégrer à nouveau les classements des meilleures ventes.