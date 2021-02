Biographie

Eric Lynn Wright, dit Eazy-E, est né en 1963 à Compton (Californie). Membre fondateur de N.W.A (Niggers With Attitude) aux côtés de Dr. Dre et Ice Cube, Eazy-E est surnommé par ses contemporains le « Parrain du gangsta rap ». Ce titre n'est guère usurpé pour cet ancien vendeur de drogues qui a posé les canons du genre avec l'album de N.W.A Straight Outta Compton en 1988. Cette même année, Eazy-E sort son premier album solo Eazy-Daz-It. Après la séparation de N.W.A en 1991, une querelle de longue date avec Dr. Dre obscurcit le début de sa carrière solo. Cette dernière se résume à une poignée d'EP et à l'album posthume Str8 off tha Streetz of Muthaphukkin Compton, paru en 1995. Il décède des suites du sida le 26 mars 1995 à Los Angeles. En 2015, la sortie du film Straight Outta Compton remet en pleine lumière cette figure culte du rap. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015