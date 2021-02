Biographie

Contrebassiste de grands noms du jazz de Baden Powell à Jan Garbarek, l'Allemand Eberhard Weber (né en 1940) amorce une carrière de soliste en 1973 avec l'album The Colours of Chloë. Fondateur du groupe Colours avec Charlie Mariano, Rainer Brüninghaus et Jon Christensen de 1975 à 1980, il alterne disques (Chorus en 1984) et collaborations (Kate Bush), jusqu'à un accident vasculaire cérébral survenu en juin 2007. Les albums Résumé (2013) et Encore (2015) exhument des séquences live retravaillées en studio avec Jan Garbarek et Michael DiPasqua. Toujours en 2015, une pléiade d'artistes célèbre son oeuvre à travers l'enregistrement Hommage à Eberhard Weber. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015