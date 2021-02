Biographie

Bien moins connu que le Nigérian Fela Kuti, le Ghanéen Ebo Taylor est une figure majeure du highlife, proche inspiration de l'afrobeat. Né en 1936, le guitariste et compositeur est d'abord à la tête de plusieurs groupes locaux, avant de partir à Londres en 1962 où il anime le Black Star Highlife Band. Revenu au Ghana, Ebo Taylor produit et compose pour les stars locales que sont C. K. Mann et Pat Thomas. Découvert tardivement en Occident, Ebo Taylor sort en 2010 son premier album international avec Love and Death, composé de titres anciens et de nouvelles compositions. Présent sur bien des compilations consacrés au highlife et au rock ghanéen, Ebo Taylor fait aussi l'objet de la magnifique rétrospective Life Stories: Highlife and Afrobeat Classics 1973-1980. Accompagné par l'ensemble allemand Afrobeat Academy et soutenu par l'inoxydable Tony Allen, Ebo Taylor sort en 2012 Appia Kwa Bridge. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015