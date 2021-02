Biographie

Ed Bruce naît William Edwin Bruce Jr. le 29 décembre 1939 à Keizer, dans l'Arkansas. Il n'est encore qu'un adolescent lorsque le producteur Sam Phillips, propriétaire des studios Sun Records, le découvre et lui offre un premier contrat en tant qu'artiste rockabilly. Il enregistre alors plusieurs singles, dont « Rockin' Boppin' Baby ». Parallèlement, il écrit des chansons pour les autres et son travail est couronné en 1965 par le succès de « See The Big Man Cry » chanté par Charlie Louvin, qui se place dans le Top 10. Trois ans plus tard, Ed Bruce publie son premier album intitulé If I Could Just Go Home, qui obtient à son tour un succès conséquent, notamment grâce au single « Walker's Woods ». Il consolide sa position sur la scène country américaine avec l'album Ed Bruce en 1976, qui abrite notamment « Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys », lequel se hisse au 15e rang des charts spécialisés américains et lui offre son meilleur classement de la décennie. Devenu un standard de la country, le titre est même repris par Waylon Jennings et Willie Nelson. L'album One to One, qui paraît en 1981, marque réellement le départ d'une décennie marquée par de nombreux tubes : pas moins de 19 titres se classent en effet dans le Top 50 des charts country américains au cours de cette période, notamment « You're the Best Break This Old Heart Ever Had » qui lui offre son seul numéro 1 en tant qu'interprète. Par la suite, de nombreuses compilations paraissent tandis qu'Ed Bruce se tourne davantage vers le théâtre ou la télévision. Il meurt le 8 janvier 2021 à Clarksville dans le Tennessee, à l'âge de 81 ans.