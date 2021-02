Biographie

Ed Sheeran est aussi flamboyant que sa tignasse est rousse ! Le songwriter a du talent à la pelle et à revendre. Lorsqu’il commence la guitare, il s’entraîne d’abord seul sur sa Little Martin LXI offerte par son oncle, avant de prendre des cours pour se perfectionner. Lors d’un concert de Damien Rice, le tout jeune Edward Christopher Sheeran a une révélation : il sera artiste de scène. Fort de cette conviction, il sort son premier album âgé de seulement treize ans : The Orange Room. Trois ans plus tard, l’adolescent arrête ses études pour se consacrer à sa passion : la musique. La scène lui ouvre les bras et il enchaîne les concerts lors de scènes ouvertes. En 2005, Ed réalise cinq EP autoproduits avant de publier en 2011 son premier album + sur le label Asylum Records. Mélange de folk rock et hip hop, son enregistrement est certifié double disque de platine par le BPI. L’opus est un succès fulgurant pour le Britannique qui lui permet de participer à plusieurs festivals la même année. Les récompenses pleuvent. Il reçoit lors de l’édition 2012 des Brits Awards le prix du Meilleur artiste solo masculin britannique et celui de la Révélation de l'année. Ses disques sont alors nommés dans les catégories Meilleur album de l'année et Meilleur single de l'année. Autant dire que la carrière du jeune homme est lancée ! Il collabore avec One Direction, Taylor Swift et va jusqu’à signer la chanson I See Fire du générique de Le Hobbit : La désolation de Smaug. En juin 2014, il sort X (lire : Multiply). Un album jugé d’abord trop vulgaire par un chauffeur de taxi à qui l’ACI a demandé son avis. Ed Sheeran a donc fait les ajustements nécessaires pour couper les extraits jugés trop explicites. Un artiste original, et qui prend soin de ses fans ! ©TDB/QOBUZ