Biographie

Historiquement, Eddie Condon restera l’un des personnages de référence les plus marquants du jazz tel qu’on le jouait à Chicago à partir du milieu des années 20. Après avoir commencé la musique au ukulélé et au banjo, il se forge une excellente réputation de guitariste dès la fin des années 20, période au cours de laquelle il côtoie entre autres Bix Beiderbecke, Jack Teagarden, Red McKenzie, Red Nichols et bien sûr Sidney Bechet, Louis Armstrong et Fats Waller. Il participe aux premières sessions de jazz enregistrées et passe dans plusieurs orchestres swing, au début des années 30, avant de se stabiliser quelque temps avec Joe Marsala. Tous deux font partie de l’élite de la scène new-yorkaise des années 30 et 40, dans cette ville où Eddie Condon sera également à l’initiative de la création de plusieurs lieux où l’on joue du jazz. Au milieu des années 40, il met sur pied un club de jazz dont il assurera la direction jusqu’au milieu des années 60, parallèlement à son travail de musicien. De la tradition de la Nouvelle-Orléans aux heures de gloire des grands orchestres swing, en passant par les années fortes du courant des Chicagoans, la rythmique de guitare imposée par Eddie Condon a servi les plus grands des premiers solistes du jazz. Puis, après une longue carrière internationale, ses apparitions en public se feront plus rares à partir de la fin des années 60, aux côtés notamment de Jim Hall, Roy Eldridge, Buck Clayton ou Kai Winding. © ©Copyright Music Story Music Story 2015