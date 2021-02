Biographie

Eddie Harris fait ses premiers pas dans des formations de gospel en tant que pianiste et chanteur. Puis il s’inscrit pour une formation supérieure en musique, au cours de laquelle il va passer par l’apprentissage de plusieurs instruments dont le vibraphone, le basson, le trombone et bien entendu le saxophone. Au cours d’un séjour en Europe dans le cadre de son service militaire, il suit des cours de saxophone classique à Paris, où il se produit également avec des musiciens français. De retour aux Etats-Unis, il fait ses débuts au piano dans la formation de Gene Ammons avant d’enregistrer un premier disque en leader au début des années 60. A la suite de cet album inaugural, il multiplie les enregistrements sous son nom et participe à plusieurs projets dirigés par Joe Diorio, Quincy Jones, Lalo Schifrin ou Muhal Richard Abrahams. En leader, il est accompagné par de nombreux musiciens de talent au cours de son cheminement vers les années 70 et également lorsqu'il se lance dans l’expérience du saxophone amplifié. Parmi eux, on retrouve entre autres Cedar Walton, Les McCann, Jodie Christian, Leroy Vinnegar, Ron Carter, Melvin Jackson, Rufus Reid et Billy Higgins. Empruntant au rock, au funk, à la musique soul et au rythm and blues, l’expérimentateur Eddie Harris est surtout un musicien de jazz authentique qui revient à un style plus classique vers la fin des années 70 et ce jusqu’à ses derniers albums au début des années 90.photo : © Mephisto © ©Copyright Music Story 2015