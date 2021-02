Biographie

À l'instar de Kurt Cobain, c'est à contrecœur qu'Eddie Vedder est devenu une célébrité et un porte-parole du rock alternatif lorsque son groupe, Pearl Jam, a connu le succès au début des années 90. Vedder s'est également impliqué dans de nombreuses causes politiquement sensibles : son groupe a poursuivi Ticketmaster en justice pour s'opposer au prix des billets, trop élevés selon eux, a soutenu le candidat à la présidentielle Ralph Nader, et défendu de nombreuses causes environnementales. Avec son style lyrique percutant, souvent confessionnel, et sa voix de baryton à la Jim Morrison, Vedder est également devenu l’un des chanteurs les plus copiés du rock. En 2007, il a sorti son premier album solo, Into the Wild, la bande originale du film de Sean Penn, sorti à la même époque. © Greg Prato /TiVo