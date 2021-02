Biographie

Jeune talent de la nouvelle scène française, Eddy de Pretto offre une ampleur aux mots sur des thématiques sociétales. Né en 1993, il grandit à Créteil où sa mère lui transmet sa passion pour Charles Aznavour. Il suscite dès son plus jeune âge un intérêt pour la chanson française et développe une rage intense pour réussir au-delà de la banlieue. A douze ans, il prend des cours de théâtre, de chant, de technique vocale et de piano et poursuit sa formation à l'Institut supérieur des arts de la scène (ECM-ISAS), à Paris. Il est séduit par Frank Ocean et apparait dans des courts-métrages de Philipp Mayrhofer Königsberg et de Paul D. Meyer en 2013 sur Vivre sa vie . La même année il fait une apparition dans le film Paulette, de Jérôme Enrico puis commence à écrire ses premiers textes. Il fait alors sensation au Printemps de Bourges où il remporte le prix des Inouïs, devient lauréat des inRocKs Lab et participe au festival Bars en Trans de Rennes. Une voix singulière, des chansons à texte scandée et un rap décontracté, conduit le jeune homme à la sortie de son premier EP consigné par les producteurs de Booba et PNL, Kid. Eddy de Pretto assume son côté sensible et parle de son intimité sans gêne. Il questionne l’identité sexuelle et ne cache pas son homosexualité, notamment dans son premier album Cure qu’il sort en 2018. Un jeune talent qui promet une nouvelle image pour la chanson filtrée au rap et une carrière à suivre. © Clara Bismuth/Qobuz