Biographie

D'abord interprète, Eddy Marnay fréquente Stéphane Golman, Léo Ferré et Francis Lemarque. Mais le succès lui viendra comme parolier. Dès 1948, sa chanson « les Amants de Paris » (musique de Léo Ferré) est interprétée par Édith Piaf. Une carrière prestigieuse va suivre, avec la collaboration des meilleurs musiciens de l'époque : Emil Stern, Michel Legrand, Henri Salvador, Michel Magne, Philippe Gérard, André Popp ou Marc Heyral. Ses interprètes seront aussi à la hauteur : Patachou (« Java, qu'est-ce que tu fais là ? »), Marie Laforêt (« Mon amour mon ami »), Yves Montand (« Planter café »), Mireille Mathieu (« Mille Colombes »), Claude François (« Il fait beau, il fait bon »), Michel Legrand (« la Valse des lilas ») ou Bourvil (« la Ballade irlandaise »), pour ne citer que les principaux. Il écrit aussi les versions françaises de « Que sera, sera », « Exodus », « Coucouroucoucou Paloma », « The Girl From Ipanema ».Il compte à son palmarès le grand prix de l'Eurovision 1969 pour « Un jour, une enfant », chantée par Frida Boccara. En 1982, au Festival de Tokyo, il enlève un grand prix avec « Tellement d'amour pour toi », chanté par (la toute jeune) Céline Dion. Un monument de la chanson française.