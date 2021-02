Biographie

Chanteuse d'origine slovaque, Edita Gruberová (née en 1946) grandit et commence une carrière lyrique à Bratislava avant d'être engagée à l'Opéra de Vienne en 1970, quittant le régime communiste de son pays. Révélée au Festival de Salzbourg en 1974 puis dans Ariane à Naxos (Richard Strauss) à Vienne en 1976, la soprano colorature à la technique hors-norme participe au renouveau du bel canto en multipliant les rôles principaux des opéras de Verdi, Donizetti, Rossini et Mozart. Ses nombreux récitals scéniques ou enregistrés, ses rôles à l'Opéra de Munich, ses interprétations en Reine de la nuit dans La Flûte enchantée ou des reines Tudor de Donizetti font d'elle l'une des plus grandes artistes lyriques de son temps. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015