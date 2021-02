Biographie

Edith Piaf est presque unaninement considérée comme la plus grande chanteuse populaire française. Encore vénérée comme une icône des décennies après sa mort, « la Môme Piaf » a été la référence de pratiquement tous les chansonniers, hommes ou femmes, qui l'ont suivie. Sa plus grande force n'était pas tellement sa technique, ou la pureté de sa voix, mais la puissance brute, passionnée de son chant. Son style est l'incarnation de la chanson française classique : chargé d'émotion, voire mélodramatique, avec un vibrato large et rapide qui extrait jusqu’à la dernière goutte de sentiment contenue dans le texte. Elle préférait les chansons mélancoliques, tristes, chantant ses maux d’amour, la tragédie, la pauvreté et la dure réalité de la vie dans la rue. © Steve Huey /TiVo