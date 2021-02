Biographie

Le producteur et auteur-compositeur Edward Maya a fait sensation sur la scène intenationale en 2009 avec la chanson « Stereo Love ». Enfant, Maya fréquente l'école de musique George Enescu à Bucarest, ville où il pousuit ses études au Conservatoire. C’est là qu’il commence à écrire des chansons avec Eduard Carcota, notamment pour le Concours Eurovision de la chanson en 2006. Ce succès permet à Maya de collaborer avec plusieurs des principaux producteurs de Roumanie, et à participer aux enregistrements de Costi Ionita, Cassa Loco, Marius Nedelcu et les Blaxy Girls. Maya devient à son tour un producteur en vue, et fonde son propre label, Mayavin Records, pour l’aider à garder le contrôle sur sa carrière et donner leur chance à d'autres artistes. © Mark Deming /TiVo