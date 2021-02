Biographie

Edwyn Collins est l'auteur du tube « A Girl Like You », qui s'est hissé aux sommets des classements pop-rock mondiaux en 1994, mais il s'est avant cela illustré en tant que leader de l'influent groupe Orange Juice. Songwriter dont l'ironie est devenue la marque de fabrique au fil d'albums solo remarquables (Gorgeous George en 1994, I'm Not Following You en 1997, Dr. Syntax en 2002), croisement vocal d'Iggy pop, qu'il admire, et d'Elvis Costello, il est devenu le parrain d'une nouvelle génération d'artistes pop-rock dans laquelle arrivent en tête les Franz Ferdinand, également originaires de Glasgow. Après un accident cérébral qui a failli lui coûter la vie en 2005, le dandy écossais est revenu en 2007 avec l'album Home Again, qui confirme sa stature. Losing Sleep (2010) et surtout Understated en 2013 montrent son attachement à la blue eyed soul. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015